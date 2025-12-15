Российская медсестра заразила вирусным гепатитом С и ВИЧ более 70 человек

В Кабардино-Балкарии осудили медсестру за заражение ВИЧ более 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике регулярно нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Там не соблюдалась дезинфекция и стерилизация медицинских изделий, а также одноразовые изделия использовались многократно. В результате 71 пациент бал заражен острым вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.

Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении генерального директора и врача санатория прекращено из-за истечения сроков давности.

Ранее сообщалось, что медсестер российского роддома обвинили в заражении ВИЧ недоношенной девочки.