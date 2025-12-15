Суд вынес приговор по делу о хищении 250 млн руб. у «Банка на Красных воротах»

Суд в Москве вынес приговор 11 сотрудникам и клиентам «Банка на Красных Воротах» по делу о хищении из организации 250 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Сергей и Ольга Петровы, Андрей и Оксана Синицыны, Валентина Якушкина, Андрей Лаповок, Андрея Чернявский, Алексей Мирохин, Марина Коротаева, Василий Якунин и Людмила Пузенкова признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), — рассказала Нефедова.

Злоумышленники с мая 2014 года по декабрь 2016-го выдавали заведомо невозвратные кредиты. Впоследствии у банка отозвали лицензию. Фигуранты получили до 6,5 года колонии. Синицыну, Петрову, Синицыной и Якушкину запретили занимать управленческие должности в коммерческих фирмах на два года.

Прокурор запрашивал для подсудимых 8,5 года лишения свободы. Бывший совладелец банка Александр Петров по-прежнему скрывается от следствия.