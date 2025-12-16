Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

Суд первой инстанции во вторник, 16 декабря, отказал покупательнице квартиры российской эстрадной певицы Ларисы Долиной Полине Лурье взыскать убытки с артистки, поскольку у женщины есть право потребовать их с злоумышленников, под влиянием которых исполнительница продала квартиру.

— Отказывая во взыскании с Долиной в пользу Лурье денежных средств, составляющих стоимость квартиры, суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков, — передает ТАСС.

15 декабря адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, которая оспаривает право собственности певицы на недвижимость. Заявление юриста передали в судебный состав по семейным делам.

Скандал с квартирой Долиной назвали главным позором года

«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и планировали завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.

Схема, с помощью которой Лариса Долина смогла отсудить себе квартиру, получила название «эффект Долиной». Вечерняя Москва рассказала, что представляет собой этот феномен и как он повлиял на вторичный рынок недвижимости в стране.