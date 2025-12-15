Шесть рыбаков оказались в ловушке на острове из-за тонкого льда
В Татарстане спасатели доставили на берег шестерых рыбаков, которые оказались в ловушке из-за тонкого льда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Инцидент случился в Мнезелинском районе: шесть мужчин отправились рыбачить, но самостоятельно на берег вернуться у них не получилось из-за тонкого льда.
- Ледяной покров в данном месте до конца не сформировался, толщина льда составляет до 5 см, местами наблюдается открытая вода, - уточнили в МЧС.
На место прибыли спасатели и с помощью судна на воздушной подушке доставили всех рыбаков на берег в районе села Новый Мелькен.
Медпомощь никому не потребовалась.
- Административная комиссия муниципального образования привлечёт мужчин к ответственности в виде штрафа от 1500 до 2000 рублей за нарушение требований статьи 3.10 КоАП РТ, - уточняется в сообщении.