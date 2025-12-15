Психиатр объяснил нападение подростка на учительницу в Петербурге

Психиатр Василий Шуров предположил, что совершивший нападение на педагога в одной из школ Санкт-Петербурга подросток мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Об этом пишет NEWS.ru.

Несовершеннолетний, по мнению эксперта, совершил преступление намеренно. Собеседник издания увидел определенный умысел в том, что ученик пришел в школу исправлять оценки с ножиком.

Шуров также предположил, что могли быть неприязненные отношения. Он добавил, что нужно дождаться результатов психиатрической, а, возможно, и токсикологической экспертизы.

Ранее также сообщалось, что девятиклассник, который атаковал учительницу математики в Петербурге, предпринял попытку суицида. Сотрудники полиции ее предотвратили.