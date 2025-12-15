Облапавшему российскую блогершу в метро назначили наказание

Басманный районный суд Москвы арестовал Евгения Еремеева, облапавшего блогершу Ксению Карпову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина проведет в СИЗО 15 суток. Его признали виновным в преступлении по статье о хулиганстве.

Блогерша снимала в метро видео, когда позади нее прошел Еремеев и ударил ее по ягодицам. Она обратилась в полицию, однако мужчина подал встречное заявление, заявив, что Карпова мешала ему пройти. В результате блогершу оштрафовали.

