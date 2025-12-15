В Японии возросло число пострадавших от землетрясения

Число пострадавших в результате землетрясения на севере Японии возросло до 47 человек. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, передает РИА Новости.

«Два человека получили тяжелые увечья, 45 человек — легкие травмы. Полностью разрушен один жилой дом, частично — 7», — сказал он.

До этого сообщалось о 31 пострадавшем.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В северной части Японии было приостановлено движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

Жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.