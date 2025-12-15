Жертвами теракта в Сиднее стали 16 человек, 40 человек получили ранения. Среди погибших - русскоязычная 10-летняя девочка.

Что говорят россияне, проживающие в Австралии - в материале «МК».

– Пока ещё рано оценивать обстановку в Сиднее, люди только отходят от шока, ведь все считали, что живут в супербезопасной стране, – говорит Ольга. – Известно, что закрыли пляж, где произошла трагедия. Выяснилось, что у мужчины, который обезоружил одного из нападавших, один брат живёт в России, другой – в Германии. Сам он сейчас находится в больнице. Люди собрали ему материальную помощь – больше 600 тысяч долларов.

А в русском сообществе все обсуждают гибель 10-летней Матильды. Она ходила в русскоязычную школу, семью все знали.

«Валя, Миша, мы всей семьёй скорбим с вами. Дай вам Бог сил это пережить!», – соболезнуют семье в соцсетях.

Тётя погибшей рассказала местным журналистам, что на пляже Матильда была с 6-летней сестрой. Трагедия произошла у младшей сестры на глазах. Девочка в шоке. Ей и родителям потребуется психологическая помощь.

В соцсетях распространяется информация о сборе помощи семье Матильды. Указывается, что бенефициаром является её мама – Валентина Полтавченко, а средства предназначены для поддержки семьи в этот период.

«Почему рядом не было полицейских?» – главный вопрос, который поднимают в соцсетях.

– У нас тут такие еврейские мероприятия, как правило, охраняют, – утверждает местный блогер. – К синагоге так вообще не подойти! Где была охрана на этот раз, непонятно. Почему при таком массовом праздновании рядом не оказалось полицейских? Это же был не просто фестиваль, а еврейский праздник. Очевидно, что семьи с детьми соберутся. Рядом можно было поставить патрульную машину.

– Мы считали, что в Австралии ничего подобного произойти не может, – говорит ещё одна жительница Сиднея. – Если бы мне сказали, что тут возможен теракт, я бы не поверила. Теперь люди встревожены. По себе замечаю, невольно начинаешь обращать внимание на прохожих, которые кажутся подозрительными.

Австралия больше ни для кого не безопасное место. Страшно.

В чатах пишут, что некоторые компании предупреждали сотрудников быть бдительными.

«На работе уже как пару лет тренируемся прятаться и блокировать всё», – пишет участница русскоязычного чата. «Нашим детям учителя запретили посещать людные места с большим скоплением народа», – добавляет другая.

Среди комментариев есть эмоциональные рассказы людей, которые находились рядом с местом событий: «Находилась там, еле ноги унесла. Было очень много выстрелов, все в панике бежали оттуда. Много нас вломилось в полицейский участок. Дети рыдали, подростки звонили родителям, кто-то по стеночке сползал. Всех трясло. Хаос и ужас!».