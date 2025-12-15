В Пермском крае на горе Ослянка вторые сутки продолжаются поиски 13 туристов, которые передвигались на снегоходах и не вышли в назначенное время к месту сбора в поселке Средняя Усьва. СК по факту происшествия начал проверку. О рельефе местности и о том, что могло произойти с туристами, рассказал «МК» путешественник, метеоролог, доктор географических наук Андрей Шихов, который больше десяти раз был на горе Ослянка.

— По меркам Среднего Урала это достаточно удаленное и труднодоступное место, — говорит Андрей Шихов. — Ближайший населенный пункт с юго-восточной стороны — это поселок Средняя Усьва, до которого порядка 30 километров. Высота Ослянки — 1119 метров над уровнем моря. Но если брать во внимание относительную высоту над ближайшей местностью, то высота горы где-то метров 400. Склоны там крутыми не назовешь, максимальный уклон — около 30 градусов. По сути, это большой холм, который возвышается над лесами и болотами.

Как говорит наш собеседник, особенность этой местности сейчас в том, что там очень много снега по сравнению с остальной территорией Пермского края.

— Снежный покров в районе горы Ослянка достигает 70-80 сантиметров, а местами и до метра. Снега там накопилось прилично, причем он очень рыхлый. Там большое количество ручьев, заболоченных участков, которые под снегом сейчас еще незамерзшие. Это может сильно затруднять передвижение как самой группы, так и тех, кто будет их искать.

По словам Андрея Шихова, на лесовозных дорогах были набиты огромные колеи, которые заполнились водой.

— Вполне возможно, что вода там еще осталась незамерзшей. Были случаи, когда люди на снегоходах и при более низких температурах проваливались в эти ямы с водой, сталкивались с поломками и потом ждали помощи, потому что сами выбраться не могли. Есть большая вероятность, что у этой группы могли случиться подобные проблемы с техникой. Хотя, возможно, что там вообще нет никакой аварийной ситуации, и они просто в непогоду сбились с пути.

— В том районе есть мобильная связь?

— Где-то можно эпизодически на западном склоне Ослянки поймать сигнал. Местами там ловят отдельные операторы. Кто-то из группы периодически выходил же до определенного времени на связь. В Средней Усьве есть мобильная связь, но до поселка, как я говорил, около 30 километров. Главная особенность — в том районе сейчас глубокий, рыхлый снег и наличие водных преград.

Как говорит метеоролог, в районе горы Ослянка проходит так называемая Большая Уральская Тропа. Там есть разметка на деревьях.

— Вполне возможно, что они идут по этим ориентирам. У подножия горы есть нежилой поселок Большая Ослянка. Группа могла укрыться в одном из заброшенных домов, чтобы переждать непогоду.

(В поселке Большая Ослянка располагался лагпункт Кизеллага, где после войны вместе с уголовниками содержались бывшие полицаи. Заключенные занимались заготовкой леса. В 70-90-х годах здесь располагалась зона особого режима. После развала Советского Союза заключенные из отдаленного поселка были вывезены. Колония была закрыта. Осенью 2001 года население разъехалось. До 2011 года в Большой Ослянке проживал всего один человек, который называл себя Вовой, жил охотой и рыбалкой).

Как говорит наш собеседник, одно дело, когда блуждает турист-одиночка, а в данном случае пропала целая группа.

— И они все-таки не пешеходы. И предполагать, что там случилось какое-то серьезное ЧП, я бы не стал. Их сейчас ищут. Но поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Осадки там продолжатся до утра вторника.

На месте работают сотрудники краевого МЧС, службы спасения, волонтеры, а также следователи и полиция. Из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости нельзя пока поднять в воздух вертолет и беспилотники.