Спасатели поймали сигнал телефонов пропавших без вести на горе в России туристов

Спасатели поймали сигнал мобильных телефонов туристов, пропавших без вести на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, группа из 13 человек может находиться у реки Сухая. Туда отправились поисковики.

Информация о том, что российские туристы пропали без вести в Пермском крае, появилась в воскресенье, 14 декабря. Жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и перестали выходить на связь.