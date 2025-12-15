Криминальный дуэт попытался ограбить москвича на парковке ТЦ по приказу мошенников

32-летний житель столицы стал жертвой грабителей на подземной парковке в торговом центре на западе Москвы.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, мужчина обналичил в банкомате 700 тысяч рублей и направился на парковку. Вслед за ним в лифт зашли молодой человек и девушка. На парковке мужчина приставил к гараже жертвы пистолет, а сообщница потребовала деньги. Посетитель попытался убежать, но бандит произвел в его сторону несколько выстрелов, а соучастница распылила в лицо содержимое баллончика. Затем грабители попытались вырвать у мужчины сумку, но увидев подоспевших на шум охранников ТЦ, скрылись. Вскоре они были задержаны, ими оказались 26-летняя москвичка и 21-летний житель столицы. У них изъяты пневматический пистолет и перцовый баллончик.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые пострадали от телефонных аферистов. Сначала они перевели крупные суммы на счет жуликов, а затем по их указанию устроили «операцию» по задержанию якобы нарушителя правопорядка.