Раскрыты подробности нападения школьника с ножом на учителя в Петербурге

В школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга ученик напал на преподавательницу по математике с ножом. Это могло произойти из-за систематического психологического давления с ее стороны, сообщает News.ru со ссылкой на учащегося этого образовательного учреждения.

По словам учащегося, учительница на протяжении года издевалась над мальчиком, ставив плохие оценки. Собеседник предположил, что у нападавшего сдали нервы.

«Нож из дома, говорят, принес. Их обоих уже увезли в больницу», — сообщил учащийся.

Ранее стало известно, что в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошло нападение ученика на преподавателя. По предварительной информации, школьник мог использовать нож.

Позднее стало известно, что мать ученика, напавшего на учительницу математики, работает в этой же школе учителем истории. Семья переехала в Санкт-Петербург из Тверской области в 2020 году.

По данным «Абзаца», напавший на учительницу школьник в Санкт-Петербурге исправлял плохую оценку. По данным правоохранительных органов, информация о нападении поступили сегодня примерно в 07:00 по местному времени. По предварительным сведениям, причиной конфликта стала плохая оценка девятиклассника за контрольную работу.

Школьник, совершивший нападение, попытался совершить самоубийство. В результате инцидента остальных учеников заперли в спортзале, чтобы оградить их от агрессивного подростка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Согласно данным РЕН ТВ, ученик общеобразовательной школы не менее трех раз ударил ножом учительницу. Телеканал ссылается на источники в полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в СК по Санкт-Петербургу.