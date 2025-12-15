Что известно о пропавших на горе в Пермском крае туристах

В Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка пропала группа из 13 человек на снегоходах, среди которых были как профессионалы, так и любители спортивного туризма. Что известно о пропавших, в материале «Рамблера».

Что произошло

Ранее стало известно о пропаже группы Антона Кореневского из Екатеринбурга. В нее также входили туристы из Верхней Пышмы. Они планировали подняться на гору Ослянка, высота которой 1119 метров. Она является самой высокой вершиной Среднего Урала, а

хребет горы вытянут на 16 км, пишет «Комсомольская правда».

Туристы остановились в гостевом доме «Ослянка House» и дважды пытались подняться на вершину. Первый раз – 12 декабря, но тогда из-за погодных условий им это не удалось. Один из участников восхождения отмечал, что «как только с дороги на горе направо в лес свернули – сразу по пояс снега».

13 декабря два человека из группы вернулись в Свердловскую область, а остальные вновь отправились на Ослянку. Выходить на связь они перестали около 16:00 по местному времени (14:00 мск).

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что группа не была зарегистрирована и не вышла на точку сбора в поселке Средняя Усьва в назначенное время.

В чате добровольцев появилась информация, что в последний раз туристов видели в день исчезновение другие отдыхающие.

«Те, кто их видел, проложили путь на вершину горы, и пропавшая группа собиралась по этому маршруту подняться на гору. Я думаю, они это сделали», - отметил один из участников поисков.

При этом брат одного из пропавших заявил изданию E1.ru, что группа была опытной. По словам мужчины, перед походом его брат с родственниками не связывался.

Поиски пропавших

Группу туристов искали 14 декабря и сегодня поиски продолжились. Около 70 человек выдвинулись в район пропажи людей. К поиску подключились МЧС, Следственный комитет и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Ослянка и тот район, куда они поехали, настолько суровы, что неопытные туристы там проехать не смогут. Тем более, что там уже два дня валит снег. Поиски ведутся только на снегоходах. На данных момент в них участвуют группы волонтеров «ЛизыАлерт» из Пермского края и Свердловской области», - пояснили в поисково-спасательном отряде «ЛизыАлерт» по Пермскому краю.

В МЧС отметили, что «для поисков разбиты круговые сектора», но все осложняется горной местностью, снегопадом и низкой температурой, пишет издание 59.ru .

Напомним, что ранее в тайге Красноярского края пропали Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек - волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.