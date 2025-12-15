Напавший на учительницу в петербургской школе подросток оказался сыном ее коллеги

В Санкт-Петербурге школьник, ранивший учительницу на уроке, оказался сыном её коллеги. Его мать преподает в той же школе историю. Она сама записала сына на факультатив для улучшения оценок, сообщает «База».

По данным издания, 15-летний девятиклассник накануне лишился телефона из-за плохой успеваемости. 29-летняя учительница математики Мария Андреева согласилась на пересдачу контрольной. В итоге во время пересдачи подросток напал на нее с ножом.

Инцидент произошёл сегодня в школе № 191. После нападения второй этаж учебного заведения был оцеплен, однако занятия в остальных классах продолжаются.

Очевидцы отмечают, что система безопасности в школе работает неэффективно: охрана не досматривает учеников даже при срабатывании металлодетекторов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Учительница с ножевым ранением госпитализирована.