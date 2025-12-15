Пять человек отравились парами сероводорода на сахарном заводе в России

В Краснодарском крае пять человек отравились парами сероводорода. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

ЧП произошло за сахарном заводе.

Пострадали пять человек, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Иных сведений о происшествии нет.

Ранее в Кирове произошло массовое отравление в термально-оздоровительном комплексе. Люди отравились парами хлора. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь.