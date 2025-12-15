Рабочего насмерть придавило грузом в Красноярске

Груз, сорвавшийся с крана-манипулятора, упал на 60-летнего рабочего в Красноярске, мужчина получил смертельные травмы.

Несчастный случай произошел 15 декабря во время погрузочных работ на улице Проезд Связистов. Около 13 часов при перемещении автозапчастей из одной машины в другую груз сорвался и упал на человека, рассказали в региональном управлении СК.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации прокуратуры, в процессе погрузки на автомобиль упал кран-манипулятор. Жертвой несчастного случая стал водитель компании из Барнаула, занимающейся грузоперевозками.