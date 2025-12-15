В Москве выясняют причины загадочной смерти девятиклассника

Девятиклассник московской школы совершил самоубийство 15 декабря в доме на западе Москвы по невыясненной пока причине.

Как выяснил «МК», тело 16-летнего юноши с травмами, характерными для суицида, обнаружили родители около 7.00. В квартире также находился старший 21-летний сын. Предсмертной записки правоохранители не нашли.

Мотив трагедии остается пока загадкой. Особых сложностей с учебой у школьника не было — он учился на «тройки» и «четверки», отличался стабильным психическим здоровьем. Накануне трагедии в семье все было тихо, без скандалов. Родители погибшего постоянно уделяли сыну максимум внимания и старались решить все его проблемы, если они возникали.