Многодетные родители с ребенком погибли из-за долга за свет

В Бурятии двое взрослых и ребёнок погибли, отравившись угарным газом от дизельного генератора, установленного в доме после отключения электричества. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Причиной отключения электрического котла стали долги за свет. Чтобы обогреть дом, семья использовала генератор, установив его в непроветриваемом помещении.

В день трагедии старший сын забрал к себе шестерых младших детей. После этого связь с оставшимися в доме родителями оборвалась.

Позже в жилище были обнаружены тела трёх человек — двух взрослых и одного ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело.