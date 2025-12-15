Почти как у Долиной. Чиновники продали имущество и попытались забрать обратно

В Красноярске произошел скандал с участием бывших чиновников мэрии - их обвиняют в махинациях с городской недвижимостью.

По данным прокуратуры Красноярского края, речь идёт о громкой истории: ценные муниципальные объекты на улице Технологической осенью 2023 года выставили на торги.

Победителем аукциона стало акционерное общество «АБЗ», полностью оплатившее два здания и внёсшее деньги за третий. Однако, вопреки логике сделки, собственность новому владельцу так и не передали.

Следствие считает, что инициатором схемы был бывший советник мэра Артур Арутюнян, а исполнили план его коллеги — бывший замглавы города Юрий Савин и и.о. руководителя «МУК Красноярская» Владимир Круглянин. Вместо ключей инвестор получил уведомление о расторжении договоров. Интересно, что сам Арутюнян попытался заключить досудебное соглашение и обещал дать следствию имена и детали, но, по мнению прокуратуры, лишь мешал расследованию, уклоняясь от вопросов.

В итоге экс-чиновников будут судить за превышение полномочий. Судебное разбирательство за дорогое имущество уже стартовало — параллельно спор рассматривает арбитражный суд.

