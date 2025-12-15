По предварительным данным, девятиклассник напал с ножом на учительницу математики в петербургской школе из-за плохой оценки. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В полиции отметили, что после нападения школьник попытался покончить с собой. Сейчас учительница и подросток находятся в больнице.

— На месте происшествия работают полицейские, а также следственные органы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших, — передает Telegram-канал полиции Санкт-Петербурга.

По данным Следственного комитета, школьник ударил педагога ножом не менее трех раз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), передает Telegram-канал СК РФ по Ленинградской области.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мать нападавшего также работает педагогом в этой школе. Она записала сына на факультатив, чтобы улучшить его успеваемость перед экзаменами.

Об инциденте стало известно утром 15 декабря. По сообщениям СМИ, девятиклассник по договоренности с преподавателем пришел исправлять контрольную работу. В кабинете подросток ударил ножом учительницу, когда та отвернулась.

В марте в Нижнем Новгороде ученик по имени Максим совершил нападение с кухонным ножом на двух одноклассников. По словам свидетелей, один из пострадавших получил ранения в шею, а другой — в живот.