Выдвинута новая версия исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

Причиной бесследного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае могла стать вспышка солнечной активности. Такой фактор назвал эксперт по трагедии группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

По его словам, мощные пики активности Солнца способны выступать триггером для неадекватного поведения человека. Эксперт напомнил, что трагедия на перевале Дятлова произошла в период аномально высокой солнечной активности, который он охарактеризовал как исключительный по своей силе.

Буянов указал, что на протяжении длительного времени собирал статистику происшествий с туристами и альпинистами. Анализ показал, что в годы пиков солнечной активности количество аварийных и чрезвычайных ситуаций может возрастать в среднем в два раза. Этот фактор, по его оценке, оказывает прямое влияние на психическое состояние людей.

Эксперт отметил, что в такие периоды у части населения фиксируется рост неврозов, которые в отдельных случаях перерастают в психозы. В подобном состоянии человек может утратить контроль над своими действиями и совершить поступки, не поддающиеся логическому объяснению. В контексте исчезновения Усольцевых солнечная активность, по мнению Буянова, могла сыграть роль одного из факторов на фоне других обстоятельств.

Семья Усольцевых — Сергей и Ирина, их 5-летняя дочь и собака — ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и не вернулись. С тех пор никаких следов обнаружить не удалось. Единственной находкой стал тайник с деньгами.

Отсутствие зацепок породило множество версий. Рассматривались предположения о возможном уходе семьи в другую сторону от предполагаемого маршрута, а также версии о побеге за границу. Сообщалось, что людей, похожих на Усольцевых, якобы видели в Таиланде. Поиски продолжаются уже несколько месяцев, но судьба семьи остается неизвестной.