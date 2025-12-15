Напавший на учительницу в Санкт-Петербурге школьник ранил себя

В Санкт-Петербурге школьник, напавший с ножом на учительницу, также ранил себя. В больницу увезли обоих, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«(Подросток — прим. ред.) по договоренности с учительницей пришёл сегодня в школу раньше, к 07:10, чтобы исправить контрольную по математике. Когда преподаватель отвернулась, подросток ударил ее ножом в спину. Затем нанес ранения себе. Обоих госпитализировали», — сказано в посте.

По данным канала, ученик взял нож из дома. На входе в учреждение мальчика якобы не проверили.

Как пишет Telegram-канал Mash, мать нападавшего якобы работает в этой же школе и записала сына на дополнительные занятия к коллеге. Отца у школьника нет, утверждают журналисты.

О нападении стало известно в понедельник, 15 декабря. У учительницы, как писали СМИ, травмы спины.

По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников тем временем собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Как рассказали очевидцы, сотрудники экстренных служб находятся на месте около часа.