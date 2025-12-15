Суд признал экстремистской панк-группу Pussy Riot*

Суд в Москве в понедельник, 15 декабря, признал экстремистской панк-группу Pussy Riot и запретил ее деятельность на территории России.

— Решением Тверского районного суда города Москвы удовлетворены административные исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о признании Объединения «Панк-группа Pussy Riot» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации, — передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В середине сентября участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Обвиняемые получили от восьми до 13 лет колонии. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер 11 лет колонии общего режима, Ольга Борисова, Диана Буркот, Алина Петровой получили по восемь лет колонии общего режима.

Осенью 2023 года Московский городской суд заочно арестовал главу группы Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Незадолго до этого суд уже отказался заочно арестовывать девушку по той же статье. На избрании связанной с заключением под стражу меры пресечения настаивал Следственный комитет.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.