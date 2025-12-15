В российском городе школьник с ножом напал на учителя

В Санкт-Петербурге экстренные службы прибыли к школе №191, проверяется информация о нападении ученика с ножом на учителя. Школьники изолированы в спортзале, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, ведется проверка данных о том, что восьмиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу математики.

При этом очевидцы утверждают, что кроме учительницы могут быть ранены два ученика, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации «Фонтанки», машины экстренных служб заметили возле учебного заведения около 9:30 мск. По предварительным данным, учительница и ученик госпитализированы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку из-за нападения ученика на учительницу в школе на юге Москвы. Правоохранители установили, что между ними возник конфликт, который привел к тому, что подросток избил женщину.