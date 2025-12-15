ФСБ задержала за взятку главу отдела закупок администрации Ялты

© Вечерняя Москва

Сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника отдела закупок администрации Ялты. Кадры в понедельник, 15 декабря, опубликовали в Telegram-канале «ЧП Крым».

На видео видно, как на асфальте рядом с машиной лежит мужчина в деловом костюме. У автомобиля разбито окно пассажирского места.

Силовик достает из салона подарочный конверт с надписью «Настоящему мужику», из которого вынимает пачку денег в присутствии понятых.

Чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. К нему обратился житель с просьбой оформить право собственности на участок, находящийся в муниципальной собственности.

Чиновник потребовал от него взятку в размере 300 тысяч рублей для передачи должностным лицам, уточнили в публикации.

