Что известно о теракте в Сиднее к этому часу

В воскресенье, 14 декабря, в Сиднее был совершен теракт в районе пляжа Бонди. Что известно об атаке к этому часу - читайте в материале «Рамблера».

Обстоятельства и жертвы

Двое вооруженных мужчин открыли огонь по десяткам людей, пришедших на церемонию в честь Хануки - еврейского религиозного праздника. Очевидцы насчитали около сотни выстрелов, сообщает ABC News. По их словам, атака продолжалась около десяти минут.

По последним данным австралийской газеты The Daily Telegraph, жертвами атаки стали 16 человек. В больницах находятся 27 пострадавших (первоначально сообщалось о 40).

Полиция и власти Австралии назвали стрельбу целенаправленным нападением на австралийских евреев. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали нападение как террористический акт.

Самой юной жертве теракта было десять лет. Один из убитых - мужчина, переживший Холокост.

Среди других жертв: раввин Эли Шлангер, раввин Яаков Левитан, супруги-выходцы с Украины Алекс и Лариса Клейтман. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подтвердил, что среди погибших есть гражданин Франции Дан Элкайам.

На записи, появившейся в СМИ, видно, как прохожий повалил на землю одного из террористов и отобрал у него оружие. После этого террорист отступил к мосту, откуда вел огонь другой нападавший.

Впоследствии личность прохожего была установлена - им оказался Ахмед аль-Ахмед, владелец фруктовой лавки и отец двоих детей. Он был ранен и попал в больницу. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс назвал его «настоящим героем».

Личности террористов

По данным полиции, террористы, совершившие нападение на пляже Бонди, - отец и сын, сообщает Sydney Morning Herald. 24-летний Навид Акрам был ранен, задержан и доставлен в больницу, где он находится под охраной полиции в критическом, но стабильном состоянии. Его отец, 50-летний Саджид Акрам, владелец фруктовой лавки, был ликвидирован.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что Навид Акрам является гражданином Австралии по рождению. Его отец прибыл в Австралию по студенческой визе в 1998 году, а в 2001-м перевелся на партнерскую визу.

По данным Sydney Morning Herald, покидая дом 14 декабря, отец и сын сказали членам своей семьи, что отправляются на рыбалку на южное побережье. Мать Навида Акрама, Верена, рассказала, что ее сын - каменщик.

«У него нет огнестрельного оружия. Он даже не выходит из дома. Он не общается с друзьями. Он не пьет, не курит, не ходит в опасные места… Он ходит на работу, возвращается домой, занимается спортом, вот и всё. Любой бы хотел иметь такого сына, как мой… Он хороший мальчик», - рассказала женщина.

Навид Акрам работал каменщиком; однако около двух месяцев назад, по словам матери, его уволили. Его компания обанкротилась и он искал новую работу, заявила женщина.

Хотя у него было много друзей в старших классах средней школы, мать молодого человека отметила, что он не был особенно общительным. По ее словам, он не проводил много времени в интернете, любил рыбалку, дайвинг, плавание и спорт.

Начальник с последней работы Навида Акрама рассказал, что взял его в ученики шесть лет назад. Мужчина описал его как трудолюбивого человека, который никогда не брал отгулы. По его словам, пару месяцев назад Навид Акрам сообщил, что сломал запястье во время тренировки по боксу и не сможет вернуться к работе до 2026 года.

Бывший начальник отверг утверждения, что молодой человек потерял работу. По его словам, Навид Акрам попросил заранее выдать ему все положенные выплаты и сообщил о планах вернуться на работу после отпуска.

Sydney Morning Herald отмечает, что сын был известен полиции и службам безопасности, а у его отца была лицензия на огнестрельное оружие - он был членом охотничьего клуба. На мужчину зарегистрировано шесть единиц оружия.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, Навид Акрам попал в поле зрения Австралийской службы безопасности и разведки в октябре 2019 года. Его допрашивали в течение шести месяцев из-за «предполагаемых связей с другими лицами». По данным австралийских СМИ, контртеррористическое расследование касалось ячейки «Исламского государства»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

По итогам допроса 2019 года следователи сделали вывод, что «нет никаких признаков какой-либо текущей угрозы или угрозы применения им насилия».

Последствия

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, мусульманское кладбище в Нареллане, на юго-западе Сиднея, было осквернено: на нем были обнаружены разделанные свиные головы и другие части туш животных, сообщает The Guardian. Ведущие мусульманские организации и общественные группы Австралии выступили с заявлениями, осуждающими теракт.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс заявил, что «почти наверняка» произойдут изменения в законах об оружии, отмечает The Guardian. По итогам заседания кабинета министров во главе с Альбанезе члены правительства «сошлись во мнении, что в качестве неотложной меры необходимы решительные и целенаправленные действия по реформированию законодательства об оружии».

В частности, в Австралии планируется ограничить количество огнестрельного оружия, которым может владеть один человек. Также будет ограничена выдача бессрочных лицензий на владение оружием. В целом получать такие лицензии смогут только граждане Австралии.

Правительство Австралии начнет работу над введением дополнительных таможенных ограничений на импорт огнестрельного оружия и других видов вооружения.

* запрещенная в России террористическая организация.