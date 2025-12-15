10-летняя девочка посетила религиозный праздник на пляже и стала жертвой стрельбы

Несовершеннолетняя девочка не выжила во время стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, Австралия. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, одной из 16 жертв теракта оказалась 10-летняя Матильда Полтавченко. Девочка посетила религиозный праздник «Ханука у моря» и получила огнестрельное ранение, в результате чего ее жизнь оборвалась.

«Я не знаю, как мы переживем такое горе», — сообщила тетя Полтавченко.

Ранее стало известно, что 14 декабря отец и сын открыли огонь на поражение по праздновавших первый день Хануки людям. Во время террористической атаки пострадала гражданка России, ей прострелили руку.