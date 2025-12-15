Обнародовано, за какое преступление Аллу Пугачеву осудили в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице Алле Пугачевой (тёзке известной исполнительницы), признанной виновной в краже мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установило следствие, женщина находилась на лечении в одной из больниц. Ночью она дождалась, когда соседка по палате уснет, после чего похитила принадлежащий той телефон. Сразу после этого Пугачева покинула медицинское учреждение.

Украденным устройством женщина распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 7085 рублей 48 копеек.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по статье о краже. В ходе разбирательства Пугачева полностью признала вину. Суд учел это обстоятельство и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось и о другом уголовном деле. В Вологде девушка, действуя по указаниям мошенников, проникла в частный дом и похитила деньги и ювелирные изделия. Денежные средства она перевела на счета, указанные злоумышленниками, а украшения сдала в ломбард и вырученные суммы также отправила неизвестным. По этому факту было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.