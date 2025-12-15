Автомобили сгорели после атаки БПЛА на российский город

В Ростове-на-Дону автомобили вспыхнули во время атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

© Газета.Ru

«По данным губернатора, пострадал хозяин одной из машин — начал тушить огонь до пожарных и обжег руку. Еще на Всесоюзной разбита крыша дома», — говорится в публикации.

По данным канала, обломки дронов упали в Каменске, а также в Тарасовском и Каменском районах. В результате атаки повреждения получили несколько домов, пострадавших нет.

В ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.