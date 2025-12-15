Всемирно известный миллиардер оказался под угрозой пожизненного заключения

Гонконгскому медиамагнату Джимми Лаю, осужденному по делу о национальной безопасности, грозит пожизненное заключение. Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай был признан виновным по двум обвинениям в нарушении национальной безопасности и менее серьезному обвинению в подстрекательстве к мятежу в ходе знаменательного двухлетнего судебного процесса.

Имеющий репутацию «селфмейдмена» 78-летний миллиардер Джимми Лай является одним из самых известных критиков Пекина, которому предъявлены обвинения в соответствии с законом о безопасности, введенным в полуавтономном Гонконге в 2020 году после нескольких месяцев массовых и порой насильственных демократических протестов, напоминает CNN.

Он основал "Эппл Дейли", активно выступавшую за демократию таблоидную газету, известную своими резкими выступлениями против Коммунистической партии Китая, которая была закрыта в 2021 году.

Джимми Лай не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и теперь ему грозит пожизненное заключение. Вынесенный в понедельник вердикт знаменует собой окончание бурной юридической саги, которая вызвала осуждение со стороны сторонников и иностранных лидеров по всему миру, включая президента США Дональда Трампа, который когда–то поклялся “вытащить его”.

Лидеры Гонконга и Китая заявляют, что страна “восстановила стабильность” после протестов 2019 года.

Вынося свой вердикт, судьи заявили, что “нет никаких сомнений в том, что Лай питал свое негодование и ненависть к КНР (Китайской Народной Республике) на протяжении многих лет своей взрослой жизни”.

Судьи указали на лоббирование Лаем интересов американских политиков во время первого президентского срока Трампа – в основном до принятия закона о безопасности – как на свидетельство подстрекательства к мятежу и сговора с иностранными силами, включая его встречи с тогдашним вице-президентом Майком Пенсом, тогдашним госсекретарем Майком Помпео и попытки встретиться с самим Трампом.

Они также указали на его переписку в мессенджере с другими «демократическими» активистами и руководителями Apple Daily, а также на статью в New York Times, написанную им в мае 2020 года, в которой он предложил способы наказать Китай за репрессии в отношении Гонконга, такие как отмена студенческих виз для детей правительственных чиновников.

Его призыв к официальным лицам США предпринять действия против Китая во имя помощи населению Гонконга “был бы аналогичен ситуации, когда американский гражданин просил бы помощи у России, чтобы свергнуть правительство США под видом оказания помощи штату Калифорния”, - говорится в решении судей.

“Мы убеждены, что Лай был вдохновителем заговоров”, - заключили судьи.

Они добавили, что доказательства свидетельствуют о том, что “единственным намерением Лая было добиться падения Коммунистической партии Китая”.

Судьи сказали, что объявят дату вынесения приговора позже. По закону о безопасности за сговор предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее судьи предупредили всех присутствующих соблюдать “абсолютную тишину” во время оглашения приговора.

На протяжении всего судебного процесса прокуроры обвиняли Лая в том, что он использовал свою газету для призывов к введению санкций против Гонконга и Китая во время протестов 2019 года и после принятия закона о национальной безопасности.

Миллиардер был арестован в соответствии с законом в конце 2020 года и провел более 1800 дней в тюрьме строгого режима, большую часть из которых в одиночной камере. В 2022 году он был приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения по не связанным с этим обвинениям в мошенничестве.

Сторонники Лая, многие из которых всю ночь простояли в очереди, чтобы получить место в зале суда, выразили тревогу, но не удивление по поводу приговора, и многие заявили, что больше не верят в судебную систему Гонконга.

Джисси Лай родился в материковом Китае и в 12 лет прибыл в управляемый британцами Гонконг, где прошел путь от фабричного рабочего до магната по производству одежды. Затем он занялся СМИ и основал Apple Daily в 1995 году, за два года до того, как Гонконг был передан Китаю.

Ярый сторонник Трампа, Лай отправился в Вашингтон в разгар протестов 2019 года, где встретился с Пенсом и другими американскими политиками, чтобы обсудить ситуацию. В то время массовые демонстрации, вызванные спорным законодательным актом, вывели на улицы сотни тысяч человек, многие из которых опасались, что Пекин может посягнуть на автономию города и редкие свободы слова, печати и собраний.

“Господин президент, вы единственный, кто может спасти нас”, - сказал Лай в интервью CNN в 2020 году за несколько недель до своего ареста, обращаясь к Трампу. “Если вы спасете нас, вы сможете остановить агрессию Китая. Вы также можете спасти мир”.

Выступая в свою защиту во время судебного процесса, Лай заявил, что никогда не разговаривал с Трампом.

Представитель администрации сообщил CNN, что Трамп поднял вопрос о Лай во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее в октябре. Чиновник добавил, что Трамп считает, что Лай должен быть освобожден, и хочет, чтобы это произошло.

В Гонконге, бывшей британской колонии, которая вернулась под власть Китая в 1997 году, судебная система отличается от судебной системы материкового Китая.

Джимми Лай является гражданином Великобритании, и правительство Великобритании ранее призывало к его освобождению, отмечает CNN.

Как посольство Китая в Вашингтоне, так и правительство Гонконга предостерегли от вмешательства “внешних сил” во внутренние дела и судебный процесс. В пятницу министерство иностранных дел Китая заявило, что центральное правительство “твердо поддерживает Гонконг в обеспечении национальной безопасности в соответствии с законом и наказании за преступления, которые угрожают национальной безопасности”.

В отдельном заявлении, опубликованном в пятницу, в ответ на доклад комитета Конгресса США о ситуации с правами человека в Китае, в котором содержалась критика тюремного заключения Лая и обращения с ним, правительство Гонконга обвинило американских чиновников в попытке “вмешаться в судебное разбирательство в Гонконге с помощью политической власти, чтобы обеспечить уклонение обвиняемого от уголовного преследования”.

Заключительный этап судебного разбирательства ознаменовался опасениями за здоровье Лая. Его адвокаты сообщили суду, что Лай испытывал учащенное сердцебиение и приступы головокружения; его сын Себастьен Лай сказал, что в то время он был глубоко обеспокоен ухудшением здоровья своего отца, в том числе его преклонным возрастом и диабетом.

В статье, опубликованной в Washington Post в прошлый вторник, его дочь Клэр Лай написала, что “одиночное заключение негативно сказывается на его организме”, и заявила, что семья мало знала о том, какую медицинскую помощь он получает, поскольку посторонним врачам не разрешалось осматривать ее отца.

В своем заявлении, опубликованном в пятницу, правительство Гонконга сообщило, что Лай получал “адекватное и всестороннее” медицинское обслуживание во время содержания под стражей, а тюрьма организовала для него “ежедневные медицинские осмотры”.

“Никаких жалоб на медицинские услуги, которые он получал, не поступало”, - говорится в сообщении.

Также сказано, что он был помещен в одиночную камеру “по его собственной просьбе”.