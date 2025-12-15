Стрелявший по детям житель Чукотки получил реальный срок

Суд приговорил жителя Чукотки к реальному наказанию за стрельбу из пневматического ружья по детям, гулявшим на улице. Помимо лишения свободы он должен будет выплатить моральный ущерб пострадавшим.

Как сообщили в прокуратуре региона, 26-летний житель села Ламутское признан виновным по части 2 статьи 213 и пунктам "а, в" части 2 статьи 115 УК РФ.

Установлено, что в марте мужчина приехал к своей знакомой в село Марково. Он долгое время выпивал, когда увидел в окно на улице детей, схватил пневматическое ружье и несколько раз выстрелил, целясь в подростков. У трех ребят зафиксированы ушибы, синяки. Следующей жертвой стал его приятель - ему обвиняемый выстрелил в ногу не менее двух раз.

Анадырский районный суд назначил наказание - 2 года 2 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Каждому из пострадавших детей он обязан выплатить по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.