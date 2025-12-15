В Екатеринбурге завели дело после поножовщины в больнице

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту инцидента в больнице, где утром 12 декабря произошла поножовщина.

"По версии следствия, подозреваемый - мужчина 1966 года рождения - находясь в медицинском учреждении, вступил в конфликт с потерпевшим и ранил его походным складным ножом", - рассказали в пресс-службе СК Свердловской области.

Как уточнили в городской полиции, 37-летний мужчина 1988 года рождения получил повреждения в виде колото-резанных ран груди и плеча.

"Ему была оказана помощь, от госпитализации он отказался", - сообщили в МВД.

Стражи порядка задержали ранее не судимого 59-летнего жителя поселка Лобва. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.