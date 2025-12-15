Задержаны совершавшие диверсии из-за шантажа Киева россияне

Силовики задержали десять граждан России, которые совершали диверсии из-за шантажа со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подозреваемые были задержаны в пяти регионах РФ - в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

По данным следствия, по заданию Киева они поджигали служебные автомобили сотрудников правоохранительных органов и нарушали работу объектов энергетики и транспорта.

На допросах задержанные признались, что действовали под воздействием телефонных мошенников. Сначала они оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

После этого с ними связывались лжесотрудники российских правоохранительных органов и угрожали привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ. Таким способом людей склоняли к совершению противоправных действий якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии, теракте, покушении на теракт и покушении на диверсию. Фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.