Россиянку обманули мошенники, пообещав съемки в клипе Егора Крида

Молодую жительницу столицы вовлекли в мошенническую схему под предлогом отбора для участия в музыкальном видео популярного исполнителя. Злоумышленники, по данным Shot, похитили интимные изображения девушки, представившись организаторами кастинга для съемок в клипе Егора Крида.

25-летняя Елена (имя изменено по этическим соображениям), недавно переехавшая в Москву для развития карьеры, искала возможности для подработки. В интернете она обнаружила вакансию для участия в съемках клипа. После отклика с ней установили видеосвязь. В ходе разговора девушку попросили сначала показать походку, а затем — раздеться для якобы необходимой проверки кожи на наличие татуировок. Весь процесс был тайно записан.

Через некоторое время на ее страницы в социальных сетях начали поступать сообщения от незнакомцев. Они информировали ее о том, что приватные фотографии размещены на интернет-ресурсе, предлагающем услуги эскорта, и выражали готовность стать клиентами. Позже, как сообщает Shot, от злоумышленников поступило требование выкупа в размере 20 тысяч рублей за удаление анкеты с компрометирующими материалами. Потерпевшая отказалась платить, поскольку никаких обязательств по реальному удалению данных ей предложено не было.

Ранее сообщалось, что в преддверии декабрьских концертов Валерия Меладзе российские поклонницы певца массово сталкиваются с мошенничеством при покупке билетов. По данным Telegram-канала Shot, злоумышленники начинают проявлять активность в онлайн-чатах за две недели до выступлений, когда официальные билеты становятся дефицитом.