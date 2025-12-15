В результате теракта в Сиднее погиб ещё один русскоговорящий мужчина — Раувен Моррисон. Информацию об этом подтвердил источник RT.

Как сообщает Telegram-канал RT, Моррисон эмигрировал в Австралию в конце 1980-х годов, занимался бизнесом и благотворительностью. Он приехал из Мельбурна в Сидней, чтобы отметить праздник Ханука.

Ранее в СМИ сообщалось о гибели другого русскоговорящего мужчины по имени Александр, который пережил холокост и во время нападения закрыл собой жену. Также известно, что россиянке прострелили руку.

Мерц выступил с призывом после трагедии в Сиднее

По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек, среди них — десятилетняя девочка. Один нападавший ликвидирован на месте, второй — ранен и находится в больнице.

Reuters сообщало, что за стрельбой на пляже в Австралии, предположительно, стояли отец и сын.