Российского пенсионера 65 раз пронзили вилами после его просьбы

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя, заколовшего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, вечером в апреле к пенсионеру в гости пришел пожилой знакомый и стал требовать деньги в долг. У мужчин произошел конфликт, в результате которого хозяин дома схватил вилы и 65 раз ударил ими потерпевшего. Когда тот упал на пол, обвиняемый добил его кулоном по голове. Тело он спрятал в хозпостройке около дома. О произошедшем мужчина рассказал родственникам, а те вызвали полицию.

Психиатрическая судебная экспертиза показала, что пенсионер страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок.