В доме голливудского режиссёра Роба Райнера нашли тела двух человек

Тела двух человек были найдены в доме голливудского режиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Михаил Тургиев

По информации портала TMZ, речь идёт о мужчине примерно 78 лет и женщине около 68 лет. Их обнаружили городские службы, которых вызвали на место для оказания медицинской помощи.

«Мы подтвердили, что дом действительно принадлежит режиссёру... хотя личности умерших нам пока неизвестны», — говорится в статье.

