Жестоко убиты американский режиссер и его жена

Ранее появилась информация о том, что в доме известного голливудского режиссера Роба Райнера обнаружены тела двух жестоко убитых людей. Выяснилось, что это сам 78-летний режиссер и его 68-летняя супруга Мишель.

В убийстве подозревается их сын. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание People.

Напомним, что 14 декабря в доме Райнера были обнаружены два тела с ножевыми ранениями. Режиссера и его жену не сразу удалось опознать из-за пожара.

Осведомленные источники отметили, что уже известен подозреваемый в жестоком убийстве 78-летнего Роба Райнера и 68-летней Мишель Сингер-Райнер

«Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер были убиты их сыном Ником», - пояснили они.

По информации издания, 32-летний сын пары «жив и находится на допросе». При этом ранее Ник Райнер рассказывал о своей наркозависимости, которая началась еще в подростковом возрасте, и о том, что он лечился в рехабах и бродяжничал, «все больше отдаляясь от дома и семьи».

