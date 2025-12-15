Жестоко убиты американский режиссер и его жена

Ранее появилась информация о том, что в доме известного голливудского режиссера Роба Райнера обнаружены тела двух жестоко убитых людей. Теперь же выяснилось, что это сам 78-летний режиссер и его 68-летняя супруга Мишель.

Их нашли около 15:30 по местному времени в частном доме в районе Брентвуд. «На телах были обнаружены многочисленные рваные ножевые раны. Людей долго не могли опознать, так как тела были сильно обезображены после пожара», - пишет канал Shot.

В настоящее время на месте убийства работает полиция, территория вокруг оцеплена. По одной из версий, зарезать и сжечь пару мог их собственный сын. Однако эта информация еще проверяется.

Напомним, Райнер известен как актёр, режиссёр, продюсер и сценарист. Он снял такие фильмы как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Американский президент», «Пока не сыграл в ящик» и прочие.