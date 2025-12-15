Миллиардер пожертвовал деньги остановившему террориста в Сиднее

Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти 100 тысяч долларов мужчине, обезоружившему одного из террористов в Сиднее. Об этом сообщило агентство Bloobmerg.

Отмечается, что на одной из платформ для пожертвований создали страницу в поддержку мужчины. Всего было собрано свыше 170 тысяч долларов. При этом Экман выделил 99 999 долларов.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука. Позднее была раскрыта личность мужчины, выхватившего дробовик у террориста.