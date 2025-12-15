В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек

В результате вооружённого столкновения в муниципалитете Науала, расположенном в департаменте Солола на западе Гватемалы, погибли 13 человек. Инцидент произошёл на фоне затяжного территориального конфликта между местными общинами.

Столкновение произошло в субботу, 13 декабря, на спорной границе между Науалой и Санта-Катариной-Иштакуан. В воскресенье в центральном парке Науалы прошла траурная церемония, на которой были выставлены гробы с телами погибших. Похороны планируются на нескольких местных кладбищах. По данным родственников и муниципальных властей, среди жертв — люди в возрасте от 14 до 70 лет, в том числе, предположительно, несовершеннолетний.

"Мэр города Мануэль Цеп Каррильо заявил, что муниципалитет скорбит по поводу гибели 13 жителей в результате столкновения", - сообщает Prensa Libre.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало на пресс-конференции отметил, что нападение было совершено на армейский пост. Он указал на то, что атака была осуществлена вооружёнными группами, использующими территориальный конфликт между общинами в своих интересах. Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда добавил, что жители Науалы заняли местное отделение Национальной гражданской полиции, требуя поиска пропавших без вести.

В результате совместных действий полиции и местных жителей были обнаружены тела пяти погибших.

По информации министерства обороны, столкновения с вооружёнными группами продолжались несколько дней. Исполняющий обязанности министра обороны Хосе Джованни Мартинес Милан сообщил, что атаки на военных начались ещё 11 декабря и привели к ранениям семи военнослужащих.

Власти рассматривают несколько версий произошедшего, при этом основной остаётся версия о нападении со стороны незаконных вооружённых групп. В ответ на инцидент правительство ввело режим предупреждения (Estado de Prevención) на 15 дней в обоих муниципалитетах и направило дополнительные подразделения армии и полиции для восстановления порядка.

