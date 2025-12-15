Серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла серия взрывов, сопровождавшаяся активной работой систем противовоздушной обороны, которая уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря.

По сообщениям очевидцев, начиная примерно с 02:20 ночи, на западе города периодически раздавались звуки взрывов, после того как ранее жители слышали пролет дронов на окраинах.

По информации Telegram-канала Shot, обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе, что спровоцировало возгорание. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, официальной информаии в настоящий момент нет.

Ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).