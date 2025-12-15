После удара ВСУ в десятках жилых домов Белгорода пропал свет

После удара ВСУ по Белгороду в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов нет света. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Telegram-канал уточняет, что около полуночи над Белгородом прогремели пять-шесть взрывов.

© Газета.Ru

По предварительной информации, были сбиты несколько ракет. В регионе действует ракетная опасность. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не приближаться к окнам. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по Белгороду. Из-за атаки был нанесен серьезный урон городской инженерной инфраструктуре, однако, предварительно, никто не пострадал.

В квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме были повреждены стекла. Экстренные службы Белгорода начали ликвидацию последствий. Сигнал ~"Ракетная опасность!"~ активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности атаки БПЛА.