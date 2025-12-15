Полиция подозревает, что стрельбу в Сиднее устроили отец и сын

Стрельбу на сиднейском пляже в первый день Хануки могли устроить отец с сыном, передает Reuters со ссылкой на австралийскую полицию.

В ведомстве заявили, что к нападению причастны два человека. Других подозреваемых правоохранители не ищут. 14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины.

В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены. Один из нападавших ликвидирован. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев.