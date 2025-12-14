Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 16

Число погибших в результате массовой стрельбы на пляже в Сиднее возросло до 16, включая ребёнка.

Об этом пишет Daily Mail.

«Число погибших в результате бойни на пляже Бонди-Бич за ночь возросло до 16 человек, включая ребёнка, что знаменует собой один из самых мрачных дней в истории страны», — сообщили журналисты.

Ранее RT сообщил, что переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб во время теракта в Сиднее. Он закрыл собой жену.

Россиянка пострадала при теракте в Сиднее. Ей прострелили руку. Об этом RT сообщили знакомые пострадавшей.

Мужчина, который смог обезвредить одного из террористов в Сиднее, оказался владельцем фруктового магазина.