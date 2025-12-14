Крупный пожар в кафе разгорелся в подмосковном Тучкове

В подмосковном поселке Тучково разгорелся крупный пожар. По информации столичных Telegram-каналов, горит одно из местных кафе.

© Вечерняя Москва

Судя по опубликованным в канале «Москва с огоньком» кадрам, пожар охватил практически все двухэтажное здание. Официального подтверждения информации о пожаре, а также сообщений о пострадавших пока не поступало.

12 декабря сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.