Во время катания на снегоходах в российском регионе пропали 13 туристов

13 туристов пропали на горе в Пермском крае во время катания на 12 снегоходах. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, компания друзей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы в возрасте от 27 до 43 лет приехала на отдых. 13 декабря они отправились на снегоходах от гостевого дома Ослянка House, спустя время один из мужчин позвонил жене и рассказал, что они достигли вершины и собираются спускаться. После этого связь с ними прервалась, туристы так и не вернулись на базу.

Родственники рассказали, что в группе были как опытные спортсмены, так и любители. В день исчезновения в горах была плохая видимость, сейчас на вершине сохраняется минусовая температура и снегопад.

Как пишет Baza, на поиски пропавших 15 декабря выйдут волонтеры, однако в данный момент из-за непогоды приступить к спасательной операции невозможно. В то же время Telegram-канал 112 пишет, что первичные поиски 14 декабря все же состоялись, но не принесли никаких результатов.

— Поиски, проведённые сегодня, результатов не дали. Сейчас в общем чате участников и добровольцев идёт активная координация и разработка плана дальнейших поисков — обсуждают разметку секторов, общую волну связи, распределение групп и необходимость централизованного управления, — говорится в публикации.

