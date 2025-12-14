Уроженец Одессы, выживший в Холокост, погиб в сиднейском теракте
Уроженец советской Одессы Александр Клейтман, выживший в Холокост, погиб во время теракта в Сиднее. Он закрыл собой жену, сообщает RT со ссылкой на знакомого семьи.
Знакомый рассказал, что супруги Лариса и Александр Клейтман прожили вместе 50 лет. Александр родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться в Кемеровскую область. Затем они переехали во Львов.
После развала СССР супруги Лариса и Александр Клейтман эмигрировали в Австралию. Сегодня они отправились праздновать Хануку на пляж Бонди в Сиднее и попали под огонь террористов.
Женщине удалось спастись, пули попали в ее мужа.
«Александр маленьким выжил в Холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл её собой от бандитов с винтовками», — сказал знакомый.
По его словам, Лариса находится в состоянии шока.
Стало известно, кто обезвредил террориста на пляже в Сиднее
В Сиднее погибли 12 человек, ещё 29 получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен и задержан.