Стало известно, кто обезвредил террориста на пляже в Сиднее

Мужчина, который обезвредил одного из террористов голыми руками на пляже в австралийском Сиднее, оказался владельцем фруктового магазина. По информации местного портала News.com, он также получил ранения.

По данным журналистов, продавца, вступившего в схватку со стрелявшим, зовут Ахмед аль-Ахмед, ему 43 года. Родственник аль-Ахмеда рассказал, что мужчина находится в больнице, и точной информации о его состоянии пока нет.

Утром, 14 декабря, в Австралии произошел теракт. Австралийские полицейские проводят спецоперацию в районе пляжа Бонди в Сиднее в связи с сообщениями об инциденте.

В результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина, о котором идет речь, голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Мужчина подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.

По последней информации от полиции, неподалеку от места стрельбы в Сиднее нашли самодельные взрывные устройства в машине.