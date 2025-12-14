Супружеская пара найдена мертвой в собственном доме

В Вольске Саратовской области найдены мертвыми пожилые супруги. Следователи СКР начали доследственную проверку по факту инцидента.

В сообщении ведомства уточняется, что в воскресенье в одном из домов на улице Станционной в Вольске обнаружили тела 61-летнего мужчины и его 62-летней супруги. По предварительной версии, они погибли из-за отравления угарным газом от работавшего в доме газового оборудования.

Следователи осмотрели место происшествия, обстоятельства гибели людей уточняются.